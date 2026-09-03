РФ ударила по Киевщине, есть пострадавший и повреждения

Утром 3 сентября российские захватчики нанесли удары по Киевской области. По состоянию на 08:00 известно об одном пострадавшем гражданском.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации (КОГА) Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Кроме того, в Бучанском районе под удары врага попали складские помещения.

Тогда Ткаченко сообщил, что ранения получили два человека.

В результате воздушного нападения РФ вспыхнул пожар на территории частного спортивного комплекса в Обуховском районе.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях и берегите себя", - призвал Ткаченко.

По словам главы КОГА, на местах вражеских ударов работают все оперативные службы - они фиксируют и ликвидируют последствия атаки.

Он также подтвердил, что в результате российских ударов повреждения получили:

"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина . Его госпитализировали. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, 2 сентября спасатели показали последствия нового удара России по Киеву.

В этот же день стало известно, что враг атаковал киевский вуз прямо во время занятий - речь идет о Национальном университете пищевых технологий.

Также РБК-Украина рассказывало, как действительно живут ТРЦ в столице во время постоянных тревог.