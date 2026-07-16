Россия ударила КАБом по отделению "Новой почты" в Краматорске

16 июля российские захватчики сбросили КАБ на отделение "Новой почты" №5 в Краматорске, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост "Новой почты" в Telegram.

В компании уточнили, что в момент российского удара все работники почты находились в укрытии. Согласно последним данным, никто не пострадал.

В результате попадания КАБа начался пожар. К отделению сразу прибыли экстренные службы. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

В "Новой почте" отметили, что в скором времени будет установлена подробная информация о поврежденном грузе.

Компания пообещала, что компенсирует клиентам объявленную ценность посылок, пострадавших в результате атаки.

"Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали о возмещении. Новая почта задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - заявили в "Новой почте".

Также указано, что все данные о статусе посылок можно узнать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".