ua en ru
Чт, 16 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россия ударила КАБом по отделению "Новой почты" в Краматорске

14:15 16.07.2026 Чт
1 мин
На месте уже работают экстренные службы
aimg Юлия Капитонова
Россия ударила КАБом по отделению "Новой почты" в Краматорске Фото: Россия продолжает целенаправленно уничтожать отделения "Новой почты" (novapostcorp)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

16 июля российские захватчики сбросили КАБ на отделение "Новой почты" №5 в Краматорске, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост "Новой почты" в Telegram.

В компании уточнили, что в момент российского удара все работники почты находились в укрытии. Согласно последним данным, никто не пострадал.

В результате попадания КАБа начался пожар. К отделению сразу прибыли экстренные службы. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

В "Новой почте" отметили, что в скором времени будет установлена подробная информация о поврежденном грузе.

Компания пообещала, что компенсирует клиентам объявленную ценность посылок, пострадавших в результате атаки.

"Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали о возмещении. Новая почта задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - заявили в "Новой почте".

Также указано, что все данные о статусе посылок можно узнать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

Ранее мы писали, что "Новая почта" показала последствия удара РФ по терминалу в Кривом Роге.

Также РБК-Украина рассказывало, как под вражеский обстрел попал сортировочный терминал "Новой почты" на Черниговщине.

Кроме того, известно, что Россия назвала "Новую почту" логистическим центром ВСУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Краматорск Донецкая область Нова пошта Война России против Украины
Новости
Под театром Франко в Киеве митинг из-за отставки Федорова: что происходит
Под театром Франко в Киеве митинг из-за отставки Федорова: что происходит
Аналитика
Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение