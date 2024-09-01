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Удар по зерновозам под Сумами: россияне придумали фейк с Суджей

Сумы, Воскресенье 01 сентября 2024 12:28
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Удар по зерновозам под Сумами: россияне придумали фейк с Суджей Фото: россияне распространяют фейк по атаке на колонну зерновозов в Сумском районе (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне распространяют фейк по атаке на колонну зерновозов в Сумском районе. Якобы это была военная техника, которая направлялась в Суджу Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

"Враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что на фото удара РФ по колонне зерновозов, четко видно, что грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля.

Удар РФ по колонне зерновозов в Сумской области

Оккупанты ракетой атаковали колонну зерновозов в Сумском районе 31 августа. Один водитель погиб, еще четверо были ранены.

В ночь на 1 сентября росссийские захватчики запустили по Украине ракету "Искандер-М" и 11 дронов-камикадзе. Как отметили позже в Воздушных силах ВСУ, под удар РФ попали зерно и аграрный сектор.

Помимо этой атаки, в Николаевской области начался пожар на складе для хранения зерна. Его уже потушили.

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