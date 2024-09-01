Удар по зерновозам под Сумами: россияне придумали фейк с Суджей

Фото: россияне распространяют фейк по атаке на колонну зерновозов в Сумском районе (t.me/prokuraturasumy)

Россияне распространяют фейк по атаке на колонну зерновозов в Сумском районе. Якобы это была военная техника, которая направлялась в Суджу Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

"Враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу", - говорится в сообщении. В прокуратуре отмечают, что на фото удара РФ по колонне зерновозов, четко видно, что грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля.