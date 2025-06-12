Россия ударила по Харькову дронами: выбиты окна в школе

В ночь на 12 июня россияне атаковали Харьков дронами. В результате одного из прилетов повреждена школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

В частности, около 01:38 в Харькове прогремела серия взрывов. Позже стало известно, что предварительно, под атакой оказался Шевченковский район.

"Один из прилетов пришелся по двору школы. Выбиты окна, информация о пострадавших на данный момент не поступала", - уточнил Терехов в 02:06.

Обновлено в 02:46

"Зафиксирован еще удар по городу, предварительно в Шевченковском районе. Последствия уточняются", - сообщил Терехов.

За несколько минут до этого местные каналы писали, что на город летит по меньшей мере еще один дрон. После этого был слышен звук взрыва.