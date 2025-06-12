Росія вдарила по Харкову дронами: вибито вікна у школі

В ніч на 12 червня росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок одного з прильотів пошкоджено школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

За кілька хвилин до цього місцеві канали писали, що на місто летить щонайменше ще один дрон. Після цього було чути звук вибуху.

"Зафіксовано ще удар по місту, попередньо у Шевченківському районі. Наслідки уточнюються", - повідомив Терехов.

"Один з прильотів прийшовся по подвірʼю школи. Вибиті вікна, інформація щодо постраждалих на разі не надходила", - уточнив Терехов о 02:06.

Заокрема, близько 01:38 у Харкові пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо, що попередньо, під атакою опинився Шевченківській район.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків дронами, ракетами та авіабомбами. Зокрема, вчора ворог застосував для ударів по місту 15 "Шахедів".

"Місто Харків атакували масовано близько 15 »Шахедів". Загалом їх було 17, якщо враховувати область. Вони фактично вдарили за рекордні 1-2 хвилини", - розповів ефірі телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

Він також заявив, що росіяни вигадують нові тактики з метою знищувати цивільні цивільні підприємства та житловий фонд.

"Ворог змінює тактику. Спочатку він значно збільшує висоту «Шахедів». Вони спочатку рухаються (на висоті - ред.) 4-5 тисяч метрів і перед самою метою починають різке зниження", - повідомив Синєгубов.

Крім того, він уточнив, що внаслідок учорашньої атаки прильоти були в 11 локаціях. Три влучання - по житлових будинках. Також відомо, що 4 людини загинули і понад 60 постраждали.

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