В Харькове возросло количество погибших в результате ночного удара РФ

Фото: в Харькове возросло количество погибших в результате удара РФ (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Количество погибших в результате российского удара ночью 11 июня возросло до четырех человек. В больнице скончалась еще одна женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Только что стало известно о смерти еще одного человека, получившего ранения в результате сегодняшнего ночного обстрела", - сообщил Терехов. По его словам, утром в больнице умер ее муж, а сейчас и она.