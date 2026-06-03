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Россияне ударили по складам АТБ в Днепре

18:45 03.06.2026 Ср
2 мин
Несколько людей получили серьезные ранения в результате вражеской атаки
aimg Анастасия Никончук
Россияне ударили по складам АТБ в Днепре Фото: пожар в складах АТБ (@dnipropetrovskaODA)
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Днем 3 июня россияне ударили по Днепровскому району города Днепр, в результате чего возник пожар и масштабное задымдение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Олександра Ганжи в сети Telegram.

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Городской глава Днепра Борис Филатов в сети Facebook сообщил, что удар пришелся по складу с продуктами сети супермаркетов АТБ.

"Мы им – боевой корвет в Кронштадте. А они нам – склады АТБ с продовольствием в Днепре", - писал Филатов.

Изначально информация о возможных пострадавших уточнялась. Спасатели и медики проводили обследование территории и ликвидацию последствий удара.

Враг нанес повторный удар

Позже глава Днепропетровской ОВА Олександра Ганжа заявил, что российские войска повторно атаковали Днепровский район. Это осложнило работу служб, которые уже были задействованы на месте первого прилета.

После новой атаки поступили обновленные данные о пострадавших. Медицинская помощь понадобилась шести людям.

Есть госпитализированные

По состоянию на данный момент пятеро раненых находятся в больницах. Трое из них получили тяжелые травмы и остаются под наблюдением врачей.

Медики продолжают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим, а профильные службы работают над устранением последствий обстрела.

Напоминаем, что в ночь на 3 июня нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга подвергся атаке беспилотников. После серии взрывов на объекте возник крупный пожар, который к утру охватил еще большую площадь. Сообщалось о новых детонациях, на фоне которых огонь продолжал распространяться.

Перед началом атаки в городе объявляли угрозу применения дронов. Впоследствии жители и очевидцы начали публиковать видео с места происшествия. На кадрах слышны мощные взрывы, а над территорией порта поднимаются плотные клубы черного дыма, заметные на значительном расстоянии от объекта.

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