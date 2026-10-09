Россия ударила по "Эпицентру" в Чернигове, вспыхнул пожар

Российские войска ночью 9 октября нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" на прилегающей к Чернигову территории. В центральной части здания вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Черниговского городского совета.
Вражеский удар зафиксировали после трех часов. Целью стал объект, расположенный за пределами Черниговского городского территориального общества, на прилегающей к нему территории.
Корреспондентка "Суспільного" с места происшествия сообщила, что дрон попал в здание "Эпицентра".
Возгорание возникло в центральной части постройки и распространилось на крышу. На месте попадания работают спасатели для ликвидации пожара.
Также в результате сегодняшней атаки в Чернигове повреждены окна в многоэтажных жилых домах.
Напомним, в ночь на 9 октября Россия запустила по Украине 136 ударных дронов. Силы обороны сбили или подавили большинство из них, но есть попадания.
К тому же этой ночью Польша подняла боевую авиацию из-за попыток России атаковать дронами западные области Украины.
А утром россияне ударили по Запорожью, погиб один человек. Также есть пострадавшие.