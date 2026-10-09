РФ нанесла удар по Запорожью, есть жертва и пострадавшие
Россияне в пятницу утром, 9 октября, нанесли удары по Запорожью. В результате вражеского обстрела враг в городе погиб человек и пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВ Михаила Семикина.
Приблизительно в 05:15 он рассказал, что враг попал по жилому дому. Однако впоследствии уточнил, что попадание произошло у многоэтажки.
Уже тогда Семикин написал, что из-за вражеской атаки ранен человек. Впоследствии стало известно о жертве и увеличении пострадавших.
"От вражеского удара погиб мужчина. Два человека ранены", - говорится в сообщении.
Обстрелы Запорожья
Напомним, пару дней назад, 7 октября, россияне атаковали в Запорожье объект транспортной инфраструктуры. На этом фоне власти предупредили, что на отдельных участках дороги может быть ограничено движение.
Также мы писали, что россияне изменили тактику ударов по Запорожью. В частности, 8 октября уже был третий день подряд, как враг наносит удары авиабомбами. Причем противник целенаправленно бьет по мостам.