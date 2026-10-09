РФ нанесла удар по Запорожью, есть жертва и пострадавшие

Россияне в пятницу утром, 9 октября, нанесли удары по Запорожью. В результате вражеского обстрела враг в городе погиб человек и пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВ Михаила Семикина.

Приблизительно в 05:15 он рассказал, что враг попал по жилому дому. Однако впоследствии уточнил, что попадание произошло у многоэтажки.

Уже тогда Семикин написал, что из-за вражеской атаки ранен человек. Впоследствии стало известно о жертве и увеличении пострадавших.

"От вражеского удара погиб мужчина. Два человека ранены", - говорится в сообщении.