Польша подняла боевую авиацию из-за российских дронов над Украиной

В ночь на 9 октября Польша подняла в небо авиацию, поскольку Россия пыталась атаковать беспилотниками западные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

"Внимание. В связи с ударами РФ по целям в западной части Украины, нанесенными с использованием средств воздушной атаки, военная авиация действует в польском воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных Сил РСЗ через Центр воздушных операций – Командование воздушного компонента мобилизовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении", - говорится в заявлении.

Там добавили, что наземные системы ПВО и радиолокационная разведка тоже приведены в состояние готовности.

В польском командовании уточнили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства Польши, "особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориям.

"Оперативное командование Вооруженных Сил РСЗ следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в состоянии готовности к реагированию", - резюмировали в командовании.