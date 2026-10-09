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Польша подняла боевую авиацию из-за российских дронов над Украиной

03:16 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Польша подняла боевую авиацию из-за российских дронов над Украиной Фото: +роме авиации в состоянии готовности были наземные системы ПВО (Getty Images)
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В ночь на 9 октября Польша подняла в небо авиацию, поскольку Россия пыталась атаковать беспилотниками западные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

"Внимание. В связи с ударами РФ по целям в западной части Украины, нанесенными с использованием средств воздушной атаки, военная авиация действует в польском воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных Сил РСЗ через Центр воздушных операций – Командование воздушного компонента мобилизовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении", - говорится в заявлении.

Там добавили, что наземные системы ПВО и радиолокационная разведка тоже приведены в состояние готовности.

В польском командовании уточнили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства Польши, "особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориям.

"Оперативное командование Вооруженных Сил РСЗ следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в состоянии готовности к реагированию", - резюмировали в командовании.

Другие инциденты

Напомним, вечером 21 сентября боевую авиацию подняли сразу в двух странах НАТО - Польше и Латвии. Причиной тому стала массированная атака дронов по Украине.

Также мы писали, что Польша планирует установить сирены на границе с Украиной. Причина заключается в российских атаках.

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