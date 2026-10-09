Росія вдарила по "Епіцентру" в Чернігові, спалахнула пожежа

Ворожий удар зафіксували після 3:00 години. Ціллю став об’єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади, на прилеглій до неї території.

Кореспондентка "Суспільного" з місця події повідомила, що дрон поцілив у будівлю "Епіцентру".

Загоряння виникло в центральній частині споруди та поширилося на дах. На місці влучання працюють підрозділи рятувальників для ліквідації пожежі.

Тяакож внаслідок сьогоднішньої атаки у Чернігові пошкоджені вікна в багатоповерхових житлових будинках.