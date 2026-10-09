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Росія вдарила по "Епіцентру" в Чернігові, спалахнула пожежа

08:33 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: Росія вдарила по "Епіцентру" в Чернігові (Getty Images)

Російські війська вночі 9 жовтня завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" на прилеглій до Чернігова території. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Чернігівської міської ради.

Ворожий удар зафіксували після 3:00 години. Ціллю став об’єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади, на прилеглій до неї території.

Кореспондентка "Суспільного" з місця події повідомила, що дрон поцілив у будівлю "Епіцентру".

Загоряння виникло в центральній частині споруди та поширилося на дах. На місці влучання працюють підрозділи рятувальників для ліквідації пожежі.

Тяакож внаслідок сьогоднішньої атаки у Чернігові пошкоджені вікна в багатоповерхових житлових будинках.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня Росія запустила по Україні 136 ударних дронів. Сили оборони збили або подавили більшість із них, але є влучання.

До того ж цієї ночі Польща підняла бойову авіацію через спроби Росії атакувати дронами західні області України.

А вранці росіяни вдарили по Запоріжжю, загинула одна людина. Також є постраждалі.

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ЧернігівВійна в УкраїніАтака дронів