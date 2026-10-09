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РФ выпустила более сотни реактивных дронов и не только: как отработала ПВО

08:27 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
РФ выпустила более сотни реактивных дронов и не только: как отработала ПВО Фото: как справилась ПВО с реактивными дронами (Getty Images)
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В ночь на 9 октября Россия запустила по Украине 136 ударных дронов. Силы обороны сбили или подавили большинство из них, но есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С вечера, 8 октября, враг использовал 136 дронов. Это ударные Shahed, 93 из которых реактивные, а также "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Дроны летели по направлениям Орла и Приморско-Ахтарска в России, а также из оккупированного Донецка и оккупированного Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 114 вражеских дронов. Среди них Shahed (77 из них реактивны), "Гербера" и дроны других типов.

Попадание вражеских средств воздушного нападения зафиксировали на 8 локациях. Еще на 7 локациях упали обломки сбитых дронов.

Атака продолжается, в небе остается несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 9 октября Польша подняла боевую авиацию из-за попыток России атаковать дронами западные области Украины.

Наземные системы ПВО и радиолокационная разведка в Польше тоже находятся в готовности.

Также мы писали, что утром 9 октября россияне ударили по Запорожью.

По обновленным данным, в городе погиб один человек, а пострадавших стало 7 человек.

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