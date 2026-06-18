Летели дроны и баллистика, почти 30 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 18 июня Россия нанесла удар по Украине, запустив 7 баллистических ракет и 239 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако некоторые из них все же достигли цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Враг нанес удар 7 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Воронежской, Брянской и Курской областей, 239 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 216 целей - 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 212 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных дронов в 9 точках, а также падение обломков в 7 точках. Информация по ещё одной баллистической ракете уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские дроны. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.