Россия ударила по двум предприятиям Чернигова: есть погибшие и раненые

"Враг атаковал 2 предприятия города. Предварительно один человек пострадал", - рассказал Брижинский.

В горсовете сообщили, что в результате вражеского удара по двум частным предприятиям в Чернигове по состоянию на сейчас известно о двух погибших и четырех пострадавших.

Напомним, 16 ноября Россия атаковала предприятия в двух областях Украины. В Днепре в результате удара вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области под атакой оказались объекты агрологистики и упаковки.

Кроме того, сегодня утром россияне повторно атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области. В результате удара без света остались 52,2 тысячи семей.