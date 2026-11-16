Россия ударила по двум предприятиям Чернигова: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты в понедельник, 16 ноября, ударили по предприятиям в Чернигове. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского и сообщение пресс-службы Черниговского горсовета.
"Враг атаковал 2 предприятия города. Предварительно один человек пострадал", - рассказал Брижинский.
В горсовете сообщили, что в результате вражеского удара по двум частным предприятиям в Чернигове по состоянию на сейчас известно о двух погибших и четырех пострадавших.
Напомним, 16 ноября Россия атаковала предприятия в двух областях Украины. В Днепре в результате удара вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области под атакой оказались объекты агрологистики и упаковки.
Кроме того, сегодня утром россияне повторно атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области. В результате удара без света остались 52,2 тысячи семей.
Отметим, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия готовится к новому массированному удару по Украине.
По его словам, информация о подготовке такой атаки поступает уже несколько дней. Среди возможных целей россиян остаются объекты энергетики и критической инфраструктуры.