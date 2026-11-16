Росія вдарила по двох підприємствах Чернігова: є загиблі та поранені

"Ворог атакував 2 підприємства міста. Попередньо одна людина постраждала", - розповів Брижинський.

У міськраді повідомили, що внаслідок ворожого удару по двох приватних підприємствах у Чернігові станом на зараз відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.

Оновлено о 14:25

У поліції Чернігівської області повідомили, що на місці "прильотів" працює слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління та всі екстрені служби.

Правоохоронці документують наслідки атаки по мирному населенню, фіксують пошкодження та збирають докази.

"Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 16 листопада Росія атакувала підприємства у двох областях України. У Дніпрі внаслідок удару спалахнула пожежа на харчовому підприємстві, а на Одещині під атакою опинилися об’єкти агрологістики та пакування.

Крім того, сьогодні вранці росіяни повторно атакували енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області. Унаслідок удару без світла залишилися 52,2 тисячі родин.