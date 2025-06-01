РФ массированно атаковала Киевскую область разными ракетами и дронами: какие последствия

Российская армия массированно атаковала Киевскую область дронами и различными типами ракет в ночь на 1 июня. Есть повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Так, ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты.

"Он все больше наращивает количество ударных дронов для своих атак на мирные украинские населенные пункты. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - рассказал он.

Несмотря на то, что пострадавших среди населения нет и попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, к сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов.

"В них выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли. Всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", - отметил Калашник.