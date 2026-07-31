Отделение "Новой почты" попало под удар РФ в Винницкой области, есть раненые

Российские войска утром 31 июля нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

"Враг ударил по отделению "Новой Почты" в Винницкой области", - сообщила Заболотная.

По ее словам, по состоянию на данный момент известно о 5 раненых. 19 летний парень получил травмы средней степени тяжести, другие раненые - легкой.

Все службы работают на местах вражеского удара.

Фото: последствия удара РФ по отделению "Новой почты" в Винницкой области (t.me/NataliaZabolotna_VinODA)

Обновлено 11:05

Количество пострадавших в результате попадания в "Новую Почту" в Винницкой области увеличилось до 8.

Трое в реанимации, из них один - тяжелой степени. Еще пять человек получили легкие повреждения.