ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила дронами по Харьковской области: пострадали четыре человека, среди них - ребенок

Харьковская область, Среда 05 ноября 2025 21:01
UA EN RU
Россия ударила дронами по Харьковской области: пострадали четыре человека, среди них - ребенок Иллюстративное фото: вражеский дрон попал в складское здание, в результате чего вспыхнул пожар (facebook com/Сергей Крук)
Автор: Валерий Ульяненко

Российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по Харьковской области. В результате пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Четыре человека, среди которых 10-летний ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на г. Богодухов. Предварительно, попадание БпЛА зафиксировано в складское здание", - рассказал он.

Синегубов добавил, что более подробная информация о последствиях вражеской атаки сейчас выясняется.

Согласно уточненной информации, в результате вражеской атаки 33-летняя и 53-летняя женщины, а также 10-летняя девочка получили острую реакцию на стресс, они получают медицинскую помощь. Кроме того, взрывную травму получил 43-летний мужчина, его госпитализировали.

Синегубов добавил, что российский беспилотник попал в складское здание, где хранились зерновые культуры. В результате взрыва вспыхнул пожар.

Сейчас на месте попадания вражеского дрона работают подразделения ГСЧС.

Удары по Украине 5 ноября

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск, что в Донецкой области. Под обстрел попала спасательная часть и промышленная зона, есть пострадавшие.

Кроме того, утром 5 ноября россияне атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей, который двигался по автодороге. В результате удара четыре человека получили ранения.

Отметим, в последнее время страна-агрессор активизировала удары по энергетическим объектам Украины. Таким образом россияне пытаются деморализовать мирных украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине Дрони
Новости
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место