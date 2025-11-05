ua en ru
Росія вдарила дронами по Харківщині: постраждали чотири особи, серед них - дитина

Харківська область, Середа 05 листопада 2025 21:01
UA EN RU
Росія вдарила дронами по Харківщині: постраждали чотири особи, серед них - дитина Ілюстративне фото: ворожий дрон влучив у складську будівлю, внаслідок чого спалахнула пожежа (facebook com/Сергій Крук)
Автор: Валерій Ульяненко

Російські окупанти завдали удару безпілотниками по Харківщині. В результаті постраждали чотири особи, в тому числі 10-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Четверо людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на м. Богодухів. Попередньо, влучання БпЛА зафіксовано в складську будівлю", - розповів він.

Синєгубов додав, що більш детальна інформація щодо наслідків ворожої атаки наразі з'ясовується.

Згідно із уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дівчинка отримали гостру реакцію на стрес, вони отримують медичну допомогу. Крім того, вибухову травму отримав 43-річний чоловік, його госпіталізували.

Синєгубов додав, шо російський безпілотник влучив у складську будівлю, де зберігались зернові культури. В результаті вибуху спалахнула пожежа.

Наразі на місці влучання ворожого дрона працюють підрозділи ДСНС.

Удари по Україні 5 листопада

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ, що на Донеччині. Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона, є постраждалі.

Крім того, зранку 5 листопада росіяни атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників, який рухався автодорогою. Внаслідок удару четверо осіб отримали поранення.

Зазначимо, останнім часом країна-агресорка активізувала удари по енергетичних об'єктах України. Таким чином росіяни намагаються деморалізувати мирних українців і дестабілізувати ситуацію всередині країни.

