Росія вдарила дронами по Харківщині: постраждали чотири особи, серед них - дитина

Російські окупанти завдали удару безпілотниками по Харківщині. В результаті постраждали чотири особи, в тому числі 10-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Четверо людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на м. Богодухів. Попередньо, влучання БпЛА зафіксовано в складську будівлю", - розповів він.

Синєгубов додав, що більш детальна інформація щодо наслідків ворожої атаки наразі з'ясовується.

Згідно із уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дівчинка отримали гостру реакцію на стрес, вони отримують медичну допомогу. Крім того, вибухову травму отримав 43-річний чоловік, його госпіталізували.

Синєгубов додав, шо російський безпілотник влучив у складську будівлю, де зберігались зернові культури. В результаті вибуху спалахнула пожежа.

Наразі на місці влучання ворожого дрона працюють підрозділи ДСНС.