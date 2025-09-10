Россия ударила дронами по энергообъекту в Днепропетровской области

Российские оккупанты атаковали энергетический объект в одном из прифронтовых городов Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, энергетики снова оказались под атакой двух российских FPV-дронов. "Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях", - уточнили в ДТЭК. Еще один беспилотник позже ударил по автомобилю ремонтной бригады. Была повреждена автовышка.