ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия ударила дронами по энергообъекту в Днепропетровской области

Днепропетровская область, Среда 10 сентября 2025 18:17
UA EN RU
Россия ударила дронами по энергообъекту в Днепропетровской области Иллюстративное фото: Россия атаковала энергообъект на Днепропетровщине (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали энергетический объект в одном из прифронтовых городов Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, энергетики снова оказались под атакой двух российских FPV-дронов.

"Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях", - уточнили в ДТЭК.

Еще один беспилотник позже ударил по автомобилю ремонтной бригады. Была повреждена автовышка.

Удары по энергообъектам

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне снова начали концентрировать свои атаки на украинских энергетических объектах.

Это произошло после того, как во время одной из массированных атак беспилотников Россия ударила по объекту тепловой генерации в Киевской области.

На этом фоне в ряде населенных пунктов Киевской области возникли проблемы с электроснабжением.

В Минэнерго подчеркнули, что таким образом оккупанты хотят создать как можно больше проблем для мирных украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине Атака дронов Энергетики
Новости
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России