Росія вдарила дронами по енергооб'єкту в Дніпропетровській області

Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт в одному з прифронтових міст Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, енергетики знову опинилися під атакою двох російських FPV-дронів. "Наші колеги не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях", - уточнили в ДТЕК. Ще один безпілотник пізніше вдарив по автомобілю ремонтної бригади. Було пошкоджено автовишку.