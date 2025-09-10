ua en ru
Росія вдарила дронами по енергооб'єкту в Дніпропетровській області

Дніпропетровська область, Середа 10 вересня 2025 18:17
Росія вдарила дронами по енергооб'єкту в Дніпропетровській області Ілюстративне фото: Росія атакувала енергооб'єкт на Дніпропетровщині (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт в одному з прифронтових міст Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, енергетики знову опинилися під атакою двох російських FPV-дронів.

"Наші колеги не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях", - уточнили в ДТЕК.

Ще один безпілотник пізніше вдарив по автомобілю ремонтної бригади. Було пошкоджено автовишку.

Удари по енергооб'єктах

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни знову почали концентрувати свої атаки на українських енергетичних об'єктах.

Це сталося після того, як під час однієї з масованих атак безпілотників Росія вдарила по об'єкту теплової генерації в Київській області.

На цьому тлі в низці населених пунктів Київської області виникли проблеми з електропостачанням.

У Міненерго наголосили, що таким чином окупанти хочуть створити якомога більше проблем для мирних українців.

