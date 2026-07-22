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В одной из областей уменьшат запасы топлива из-за угрозы ударов РФ

14:40 22.07.2026 Ср
2 мин
Кроме того, вводятся новые правила для безопасности граждан
aimg Валерий Ульяненко
В одной из областей уменьшат запасы топлива из-за угрозы ударов РФ Фото: АЗС (Getty Images)
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В Днепропетровской области АЗС уменьшат запасы топлива, чтобы минимизировать ущерб от возможных российских атак. Также на заправках появятся мобильные укрытия, а избегать скопления машин будет помогать полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

По его словам, операторы АЗС в регионе будут держать меньше бензина и дизеля в подземных резервуарах, чтобы снизить последствия вероятных вражеских ударов.

Ганжа подчеркнул, что ситуация с топливом в Днепропетровской области остается вполне стабильной. Власти вместе с бизнесом отработали алгоритм действий на случай перебоев: при необходимости топливо будут оперативно подвозить бензовозами или развернут мобильные автозаправочные станции.

Новые правила безопасности во время тревог

Глава ОВА рассказал, что на заправках устанавливаются мобильные укрытия, а также вводится обязательное уведомление об угрозе обстрелов.

При воздушной тревоге все посетители и работники будут обязаны покинуть территорию АЗС. За соблюдением этого правила будут следить полицейские экипажи.

Правоохранители будут дополнительно инструктировать население, патрулировать территорию и не будут допускать большого скопления людей и автомобилей.

Напомним, недавно российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрела были повреждены пять АЗС, одна женщина погибла, еще трое получили ранения.

Отметим, в ГУР сообщили, что российские подразделения получили приказ усилить атаки дронами на гражданскую инфраструктуру и транспорт в прифронтовых районах и приграничье Украины.

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