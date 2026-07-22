В одной из областей уменьшат запасы топлива из-за угрозы ударов РФ
В Днепропетровской области АЗС уменьшат запасы топлива, чтобы минимизировать ущерб от возможных российских атак. Также на заправках появятся мобильные укрытия, а избегать скопления машин будет помогать полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.
По его словам, операторы АЗС в регионе будут держать меньше бензина и дизеля в подземных резервуарах, чтобы снизить последствия вероятных вражеских ударов.
Ганжа подчеркнул, что ситуация с топливом в Днепропетровской области остается вполне стабильной. Власти вместе с бизнесом отработали алгоритм действий на случай перебоев: при необходимости топливо будут оперативно подвозить бензовозами или развернут мобильные автозаправочные станции.
Новые правила безопасности во время тревог
Глава ОВА рассказал, что на заправках устанавливаются мобильные укрытия, а также вводится обязательное уведомление об угрозе обстрелов.
При воздушной тревоге все посетители и работники будут обязаны покинуть территорию АЗС. За соблюдением этого правила будут следить полицейские экипажи.
Правоохранители будут дополнительно инструктировать население, патрулировать территорию и не будут допускать большого скопления людей и автомобилей.
Напомним, недавно российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрела были повреждены пять АЗС, одна женщина погибла, еще трое получили ранения.
Отметим, в ГУР сообщили, что российские подразделения получили приказ усилить атаки дронами на гражданскую инфраструктуру и транспорт в прифронтовых районах и приграничье Украины.