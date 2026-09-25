В Киеве возросло количество пострадавших из-за ударов РФ, среди них ребенок

Число пострадавших в результате утренних ударов России по Киеву возросло до 20 человек. Среди них 9-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"17 пострадавших в настоящее время в столице. 8 раненых находятся в стационарах городских больниц. В том числе, один 9-летний ребенок", - сообщил Кличко.

Как стало известно ранее, в результате атаки врага на Киев погиб 14-летний парень.

Обновлено 12:44

До 20 человек увеличилось количество пострадавших в столице.