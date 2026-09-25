В Киеве возросло количество пострадавших из-за ударов РФ, среди них ребенок
Число пострадавших в результате утренних ударов России по Киеву возросло до 20 человек. Среди них 9-летний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"17 пострадавших в настоящее время в столице. 8 раненых находятся в стационарах городских больниц. В том числе, один 9-летний ребенок", - сообщил Кличко.
Как стало известно ранее, в результате атаки врага на Киев погиб 14-летний парень.
Обновлено 12:44
До 20 человек увеличилось количество пострадавших в столице.
Атаки на Киев
Напомним, с утра 25 сентября российские оккупанты снова атакуют Киев.
В результате атак известно о пострадавших. Кроме того, погиб 14-летний мальчик.
В частности, сегодня утром вражеские дроны попали в 25-этажку, после атаки в столице ограничили движение транспорта.
Также в Киеве в результате атаки РФ повреждено здание Высшего совета правосудия.