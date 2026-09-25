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В Киеве возросло количество пострадавших из-за ударов РФ, среди них ребенок

12:44 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Киеве возросло количество пострадавших из-за ударов РФ, среди них ребенок Фото: в Киеве возросло количество пострадавших из-за ударов РФ (t.me/dsns_telegram)
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Число пострадавших в результате утренних ударов России по Киеву возросло до 20 человек. Среди них 9-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"17 пострадавших в настоящее время в столице. 8 раненых находятся в стационарах городских больниц. В том числе, один 9-летний ребенок", - сообщил Кличко.

Как стало известно ранее, в результате атаки врага на Киев погиб 14-летний парень.

Обновлено 12:44

До 20 человек увеличилось количество пострадавших в столице.

Атаки на Киев

Напомним, с утра 25 сентября российские оккупанты снова атакуют Киев.

В результате атак известно о пострадавших. Кроме того, погиб 14-летний мальчик.

В частности, сегодня утром вражеские дроны попали в 25-этажку, после атаки в столице ограничили движение транспорта.

Также в Киеве в результате атаки РФ повреждено здание Высшего совета правосудия.

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