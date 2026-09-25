ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне попали в 25-этажное здание в Киеве, после атаки ограничили движение транспорта

07:03 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне попали в 25-этажное здание в Киеве, после атаки ограничили движение транспорта Фото: на местах попаданий работают экстренные службы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью 25 сентября Россия атаковала Киев - в Соломенском районе зафиксировано попадание в 25-этажный жилой дом. Есть пострадавшее, движение транспорта в части города временно ограничили.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко и КГГА.

Что известно о последствиях

В Соломенском районе, по предварительной информации, зафиксировано попадание в 25-этажный жилой дом на уровне 4 этажа. Также в этом районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. Предварительно пострадавший.

В Подольском районе зафиксировано попадание БПЛА в нежилое здание.

Ограничение движения транспорта

В результате вражеской атаки перекрыто движение транспорта на улице Вадима Гетьмана. Изменены маршруты нескольких троллейбусов:

№22к - ул. Кадетский Гай - Индустриальный путепровод;
№27 - ст. Киев-Волынский - Индустриальный путепровод;
№30 - ул. Милославская - ул. Дегтяревская;
№42 - ул. Дегтяревская - ст.м. "Почайная", в обратном направлении – ст.м. "Лыбидская" - Индустриальный путепровод.

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

Напомним, 24 сентября ГСЧС показывало последствия ночной атаки, тогда погибли два человека, по меньшей мере 8 пострадали, а спасатели извлекли одного человека из-под завалов.

А накануне, 23 сентября, враг также избивал по Киеву - тогда погибли по меньшей мере два человека, и в конце концов количество пострадавших достигло 45 человек.

Эти удары тоже не обошлись без последствий: в Соломенском районе обломки беспилотника упали между домами, вспыхнула территория транспортного предприятия, а еще один дрон попал в магазин и задел девятиэтажное нежилое здание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Обстрел Киева Киев
Новости
Шмыгаль: получили от спецслужб план атак РФ по энергетике, расписаны удары на каждый объект
Шмыгаль: получили от спецслужб план атак РФ по энергетике, расписаны удары на каждый объект
Аналитика
Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли