РФ утром ударила по многоэтажке в Киеве

Утром 25 сентября в Киеве вражеский дрон попал в многоэтажку.

"По предварительной информации, в Печерском ройоне в результате падения БПЛА поврежден жилой дом. Службы следуют на место происшествия", - говорится в сообщении КМВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, столицу атаковал реактивный "Шахед". О его пребывании над городом ПС сообщали около 8 утра.

Очевидцы соцсетей сообщают, что на месте удара возник пожар.

Виталий Кличко уточнил, что попадание было в здание на уровне 7-10 этажей. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Обновлено. В КМВА уточнили, что в настоящее время известно об одном пострадавшем человеке в результате атаки.