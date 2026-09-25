РФ утром ударила по многоэтажке в Киеве
Утром 25 сентября в Киеве вражеский дрон попал в многоэтажку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и мэра Виталия Кличко.
"По предварительной информации, в Печерском ройоне в результате падения БПЛА поврежден жилой дом. Службы следуют на место происшествия", - говорится в сообщении КМВА.
По данным Воздушных сил ВСУ, столицу атаковал реактивный "Шахед". О его пребывании над городом ПС сообщали около 8 утра.
Очевидцы соцсетей сообщают, что на месте удара возник пожар.
Виталий Кличко уточнил, что попадание было в здание на уровне 7-10 этажей. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Обновлено. В КМВА уточнили, что в настоящее время известно об одном пострадавшем человеке в результате атаки.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что РФ в ночь на 25 сентября атаковала Украину почти 300 дронами. Часть из них - реактивные.
А обстрел Киева продолжается еще с ночи. Враг попал в 25-этажку в столице, попадание было на уровне 4 этажа.