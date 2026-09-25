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В Киеве повреждена Высшая рада правосудия из-за удара РФ

11:46 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Киеве повреждена Высшая рада правосудия из-за удара РФ Фото: здание Высшей рады правосудия (hcj.gov.ua)
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В Киеве в результате атаки РФ повреждено здание Высшей рады правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Высшей рады правосудия в Фейсбуке.

"В результате очередного вражеского удара по Киеву повреждено здание Высшей рады правосудия", - говорится в заявлении.

По предварительной информации, пострадали шесть человек.

"На месте работают все соответствующие службы. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки и уточнение информации о масштабах повреждений", - добавили в заявлении.

Орган на время не может работать, заявили в совете.

Напомним, сегодня с утра враг снова атаковал Киев. В результате атаки по меньшей мере 9 человек пострадали. Погиб 14-летний мальчик.

Это уже вторая атака на Киев за сутки.Утром вражеские дроны попали в 25-этажку, после атаки в столице ограничили движение транспорта.

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