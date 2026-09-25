В Киеве повреждена Высшая рада правосудия из-за удара РФ

В Киеве в результате атаки РФ повреждено здание Высшей рады правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Высшей рады правосудия в Фейсбуке.

"В результате очередного вражеского удара по Киеву повреждено здание Высшей рады правосудия", - говорится в заявлении.

По предварительной информации, пострадали шесть человек.

"На месте работают все соответствующие службы. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки и уточнение информации о масштабах повреждений", - добавили в заявлении.

Орган на время не может работать, заявили в совете.