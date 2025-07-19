Россия ударила по многоэтажке в Одессе: появились фото с места попадания дрона

По данным местных властей, как минимум один человек погиб в результате попадания вражеского дрона в многоэтажный дом. Информация о пострадавших уточняетеся.

"Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки. Предварительно известно об одном погибшем человеке и, по меньшей мере, трех пострадавших", - сообщил Кипер.

Он добавил, что на месте происшествия работают все соответствующие экстренные службы. Другие подробности будут предоставлены позже.

Фото: в Одессе один погибший и несколько раненых (t.me/odeskaODA, t.me/truonline)