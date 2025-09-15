ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ атаковала ракетами С-300 и десятками дронов с 5 направлений: как отработала ПВО

Понедельник 15 сентября 2025 09:20
UA EN RU
РФ атаковала ракетами С-300 и десятками дронов с 5 направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Украину ночью атаковали дроны и ракеты с пяти направлений (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 15 сентября россияне выпустили по Украине три зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 дрона различных типов с пяти направлений. ПВО сбила большинство целей, однако зафиксированы попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как проинформировали военные, этой ночью для удара враг использовал три зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 ударных беспилотника различных типов, среди которых около 50 Shahed.

Запуски осуществлялись с территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской областей, а также из района Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 известно, что силы ПВО уничтожили или подавили 59 дронов-камикадзе типа Shahed, "Гербер" и беспилотников других моделей над северными, южными и восточными регионами страны.

В то же время зафиксировано попадание трех ракет С-300 и 25 беспилотников в 13 различных локациях.

РФ атаковала ракетами С-300 и десятками дронов с 5 направлений: как отработала ПВО

Атака на Украину

В ночь на 15 сентября враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Шесть беспилотников сбили силы ПВО.

Попадания зафиксированы в Юрьевской громаде Павлоградского района. Там произошел масштабный пожар, серьезно повреждено транспортное предприятие.

Под огнем оказался и город Апостолово Криворожского района.

Также Россия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники и ранены 12 работников, которые собирали урожай. В больницу госпитализированы 11 мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Запорожье были слышны звуки взрывов. Перед этим была ракетная угроза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"