Россия убивает ОБСЕ. Кулеба призвал исключить агрессора из организации

Россию необходимо исключить из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поскольку она убивает ее изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Албании Буяром Османи.

"Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, страна-агрессор сейчас пытается сеять хаос и дестабилизацию. И именно она является самой большой угрозой сотрудничеству и безопасности в Европе.

Он отметил, что для того, чтобы спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, Россию необходимо выставить за дверь ОБСЕ и за дверь Европы.

"Все, что сейчас делает Россия в ОБСЕ, убивает эту организацию… Ситуация в ОБСЕ очень сложная, болезненная, но выбор очень простой - либо медленная смерть с Россией, либо новая жизнь без нее", - добавил глава украинского МИД.

Визит главы ОБСЕ в Киев

Напомним, сегодня, 16 октября, стало известно, что глава ОБСЕ Буяр Османи находится с визитом в Киеве.

Когда чиновник направлялся в столицу Украины, он отмечал, что наша страна является главным приоритетом во время председательства его государства в ОБСЕ.