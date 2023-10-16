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Россия убивает ОБСЕ. Кулеба призвал исключить агрессора из организации

Киев, Понедельник 16 октября 2023 16:17
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Россия убивает ОБСЕ. Кулеба призвал исключить агрессора из организации Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россию необходимо исключить из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поскольку она убивает ее изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Албании Буяром Османи.

"Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, страна-агрессор сейчас пытается сеять хаос и дестабилизацию. И именно она является самой большой угрозой сотрудничеству и безопасности в Европе.

Он отметил, что для того, чтобы спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, Россию необходимо выставить за дверь ОБСЕ и за дверь Европы.

"Все, что сейчас делает Россия в ОБСЕ, убивает эту организацию… Ситуация в ОБСЕ очень сложная, болезненная, но выбор очень простой - либо медленная смерть с Россией, либо новая жизнь без нее", - добавил глава украинского МИД.

Визит главы ОБСЕ в Киев

Напомним, сегодня, 16 октября, стало известно, что глава ОБСЕ Буяр Османи находится с визитом в Киеве.

Когда чиновник направлялся в столицу Украины, он отмечал, что наша страна является главным приоритетом во время председательства его государства в ОБСЕ.

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ОБСЕ МИД Украины Российская Федерация Дмитрий Кулеба Война России против Украины
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