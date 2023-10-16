Росія вбиває ОБСЄ. Кулеба закликав виключити агресора з організації

Росію необхідно виключити зі складу Організації з безпеки та співробітництва в Європі, оскільки вона вбиває її зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на пресконференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Албанії Буяром Османі.

"Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини", - наголосив Кулеба.

За його словами, країна-агресор зараз намагається сіяти хаос та дестабілізацію. І саме вона є найбільшою загрозою для співробітництва та безпеки в Європі.

Він зазначив, що для того, щоб врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку та співпрацю в Європі, Росію необхідно виставити за двері ОБСЄ та за двері Європи.

"Все, що зараз робить Росія в ОБСЄ, вбиває цю організацію... Ситуація в ОБСЄ дуже складна, болюча, але вибір дуже простий - або повільна смерть з Росією, або нове життя без неї", - додав глава МЗС.

Візит голови ОБСЄ до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що голова ОБСЄ Буяр Османі перебуває з візитом у Києві.

Коли чиновник прямував до столиці України, він зазначав, що наша країна є головним пріоритетом під час головування його держави в ОБСЄ.