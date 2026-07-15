Объявит ли Путин мобилизацию после "выборов": что говорит Зеленский

Кремль после президентских "выборов" может пойти на новую волну мобилизации в России, поскольку это позволит избежать значительных финансовых расходов на контрактников.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции.

Почему Путин может объявить мобилизацию

По словам главы государства, "выборы" в России являются линией отсчета, после которой российский диктатор Владимир Путин, безусловно, может пойти на новые эскалационные шаги. Одним из наиболее вероятных сценариев является усиление призыва.

"Мы понимаем, что это может быть или увеличение мобилизации. То, что вы сказали, это один из понятных шагов, но за это нужно платить деньги. То есть увеличить контрактирование он не сможет, потому что нужно платить большие деньги. Поэтому может пойти на увеличение мобилизации там, где не потребуется подписывать такие контракты", - пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина просчитывает эти риски, и к таким решениям Кремля необходимо готовиться заранее.

Кроме мобилизации, у Москвы остаются и другие возможности для обострения ситуации на фронте, которые Путин будет пытаться использовать в качестве преимущества на поле боя или давления на другие страны.

Путь к переговорам и помощь Запада

В то же время Владимир Зеленский отметил, что существует и другой путь развития событий – это продолжение активных операционных действий Сил обороны Украины. Именно они способны заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Глава государства поделился с лидерами Европейского Союза и президентом США видением того, что необходимо Украине для ускорения этого процесса.