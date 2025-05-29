Россия раскрыла состав делегации, которую отправит в Стамбул 2 июня

Российская Федерация не будет менять состав своей делегации во время второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В нее также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

"Та же российская делегация", - сказала Захарова отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры России и Украины

Напомним, 16 мая на территории Турции состоялась первая за несколько лет встреча делегаций Украины и России. На встрече стороны обсуждали возможные пути прекращения войны. В этот же день в Турцию прибыл президент Владимир Зеленский, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, однако тот проигнорировал призыв к личной встрече.

Украинскую делегацию возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а российскую - помощник Путина Владимир Мединский.

Вчера Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

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