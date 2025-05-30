США выйдут из мирных переговоров: в ООН предупредили Россию
США рассмотрят возможность отказа от переговорных усилий по миру, если Россия примет неправильное решение и продолжит войну.
Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Он отметил, что в случае такого исхода, Америка признает отказ России от сотрудничества для достижения результата.
"Если Россия примет неправильное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий по прекращению этого конфликта. Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата", - сказал Келли.
Представитель США подчеркнул, что Америка поддержит мирный процесс, если РФ и Украина действительно заинтересованы в мире. В частности, США буду сотрудничать и с обеими странами, и с ЕС, и с ООН. Сотрудничество будет иметь цель достичь мира, начиная с прекращения огня.
"Мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно", - сказал он.
При этом Келли напомнил, что президент США Дональд Трамп дал четко понять, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Россией, в частности, над мирной инициативой.
"Соглашение, которое предлагается сейчас, является лучшим возможным результатом для России. Президент Путин должен заключить соглашение", - отметил он.
Резюмируя представитель США призвал "как Россию, так и Украины принять сложное, историческое решение стремиться к миру".
"Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия", - добавил Келли.
Новый раунд переговоров
Напомним, на днях Россия предложила провести второй раунд мирных переговоров уже в понедельник, 2 июня. Место встречи, как и в мае - Стамбул. Как анонсировано, на этой встрече РФ представит свой "меморандум" о мире, хотя Украина свой вариант документа уже передала.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры.
"Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением. Слова с Москвой не работают. Даже так называемый "меморандум", который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел", - сказал глава государства.
Также мы писали, что вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт от имени США выразила надежду, что украинская делегация прибудет в Стамбул на второй раунд переговоров с РФ.
"Мы надеемся, что Россия и Украина примут участие в прямых переговорах и обсуждениях на следующей неделе в Стамбуле. И мы верим, что эта встреча состоится. И это встреча, к которой президент (Трамп - ред.) призвал и побудил эти две стороны собраться вместе и вести прямые переговоры", - заявила представитель Белого дома.
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