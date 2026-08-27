Россия ударила по торговому центру в Харькове, есть погибший и пострадавшие
27 августа российские захватчики атаковали еще один украинский торговый центр - на этот раз в Харькове.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Телеграмме.
Атака РФ на ТЦ в Харькове
В 12:16 мэр подтвердил, что российские захватчики ударили боевым дроном по Основянскому району.
"Детали выясняем", - написал он.
Уже через минуту Терехов сообщил, что враг попал по торговому центру в районе.
"Поступает информация о пострадавших в результате удара по торговому центру. Их количество и состояние уточняются", - сообщил мэр Харькова в 12:26.
Обновлено в 12:37
Терехов уточнил, что в настоящее время известно о трех пострадавших.
Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Обновлено в 12:42
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об одном погибшем 40-летнем мужчине.
По его словам, еще двое гражданских пострадали.
"На месте работают все наши экстренные службы", - подчеркнул Синегубов.
Обновлено в 13:00
Глава Харьковской ОВА сообщил, что подразделения ГСЧС ликвидируют последствия вражеского удара.
Кроме того, продолжается эвакуация людей.
"Все службы работают в усиленном режиме", - подчеркнул Синегубов.
Обновлено в 13:11
Как сообщил глава ОВА, количество пострадавших в результате атаки РФ по Харькову увеличилось до четырех человек.
"Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавил Синегубов.
По его словам, ликвидация последствий атаки продолжается.
Напомним, ранее стало известно, что Россия готовится наносить целенаправленные удары по крупным торговым сетям в Украине
У посетителей будет всего одна-две минуты для эвакуации после сигнала тревоги.