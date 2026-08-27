Россия ударила по торговому центру в Харькове, есть погибший и пострадавшие

27 августа российские захватчики атаковали еще один украинский торговый центр - на этот раз в Харькове.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Телеграмме.

Атака РФ на ТЦ в Харькове

В 12:16 мэр подтвердил, что российские захватчики ударили боевым дроном по Основянскому району.

"Детали выясняем", - написал он.

Уже через минуту Терехов сообщил, что враг попал по торговому центру в районе.

"Поступает информация о пострадавших в результате удара по торговому центру. Их количество и состояние уточняются", - сообщил мэр Харькова в 12:26.

Обновлено в 12:37

Терехов уточнил, что в настоящее время известно о трех пострадавших.

Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Обновлено в 12:42

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об одном погибшем 40-летнем мужчине.

По его словам, еще двое гражданских пострадали.

"На месте работают все наши экстренные службы", - подчеркнул Синегубов.

Обновлено в 13:00

Глава Харьковской ОВА сообщил, что подразделения ГСЧС ликвидируют последствия вражеского удара.

Кроме того, продолжается эвакуация людей.

"Все службы работают в усиленном режиме", - подчеркнул Синегубов.

Обновлено в 13:11

Как сообщил глава ОВА, количество пострадавших в результате атаки РФ по Харькову увеличилось до четырех человек.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавил Синегубов.

По его словам, ликвидация последствий атаки продолжается.