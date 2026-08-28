Россияне атаковали дронами ТЦ в Харькове
11:07 28.08.2026 Пт
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Что известно о последствиях атаки?
Иллюстративное фото: россияне атаковали дронами ТЦ в Харькове (facebook.com/DSNS)
Российские войска утром 28 августа атаковали Харьков реактивными дронами. Под ударом оказался торговый центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Враг атаковал торговый центр в Киевском районе. Детали выясняем", - сообщил Терехов.
Перед этим Воздушные силы сообщали о движении реактивного дрона в направлении города с востока.
Напомним, 27 августа российские захватчики атаковали торговый центр "Эпицентр" в Харькове. Произошли частичные разрушения конструкций и пожар на площади 300 квадратных метров. В результате атаки погибший на пострадавшие.
Также ранее сообщалось, что россияне готовятся наносить целенаправленные удары по крупным торговым сетям в Украине.