Россияне атаковали дронами ТЦ в Харькове

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска утром 28 августа атаковали Харьков реактивными дронами. Под ударом оказался торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Враг атаковал торговый центр в Киевском районе. Детали выясняем", - сообщил Терехов. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении реактивного дрона в направлении города с востока.