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Удар баллистикой по Одессе: число погибших возросло

Одесса, Пятница 23 мая 2025 18:57
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Удар баллистикой по Одессе: число погибших возросло Фото: Россия ударила по Одессе ракетами (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 мая, ударили баллистическими ракетами по Одесскому порту. Уже известно о как минимум двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

"К сожалению, количество жертв сегодняшней ракетной атаки увеличилось. От полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит", - отметил Кипер.

Он выразил сочувствия семье погибшего.

Обстрел Одессы

Напомним, сегодня, 23 мая, Россия атаковала гражданский порт в Одессе при помощи баллистических ракет.

Вице-премьер Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки один человек погиб. При этом еще восемь пострадали. Все они работают в порту.

Он уточнял, что четверо из пострадавших в тяжелом состоянии. Им предоставляют необходимую помощь.

Также оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по Чугуеву. Там погибла женщина, еще двое мужчин - получили ранения.

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