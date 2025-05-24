Россия второй раз за сутки атаковала порт в Одесской области

Российская армия в ночь на 24 мая атаковала Одесскую область. Под ударом снова был порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру .

Сейчас продолжается осмотр, прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление россиян.

Удар по порту Одессы

Стоит отметить, что сегодняшний удар по одесскому порту был второй атакой на портовую инфраструктуру за последние сутки. Россияне днем 23 мая нанесли ракетный удар по Одессе, оккупанты атаковали порт двумя баллистическими ракетами.

В результате атаки погиб работник порта. Еще восемь человек получили ранения, из них четверо пострадавших были в тяжелом состоянии. Количество жертв ракетного удара возросло до трех.

Вчера в больнице скончался 71-летний мужчина. Сегодня стало известно, что еще один 41-летний мужчина скончался от полученных ранений.

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