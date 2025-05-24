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Россия второй раз за сутки атаковала порт в Одесской области

Одесса, Суббота 24 мая 2025 11:30
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Россия второй раз за сутки атаковала порт в Одесской области Иллюстративное фото: РФ снова атаковала порт в Одесской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 24 мая атаковала Одесскую область. Под ударом снова был порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 24 мая ночью вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры.

Сейчас продолжается осмотр, прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление россиян.

Прокуроры начали уголовное дело по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Удар по порту Одессы

Стоит отметить, что сегодняшний удар по одесскому порту был второй атакой на портовую инфраструктуру за последние сутки. Россияне днем 23 мая нанесли ракетный удар по Одессе, оккупанты атаковали порт двумя баллистическими ракетами.

В результате атаки погиб работник порта. Еще восемь человек получили ранения, из них четверо пострадавших были в тяжелом состоянии. Количество жертв ракетного удара возросло до трех.

Вчера в больнице скончался 71-летний мужчина. Сегодня стало известно, что еще один 41-летний мужчина скончался от полученных ранений.

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