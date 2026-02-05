RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия целый день прицельно атакует Запорожье, часть города без света

Иллюстративное фото: отсутствует электричество в доме (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Россияне целый день били по Запорожью и области, оставив без света более 53 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, а также

Читайте также: Россияне ударили дроном по Запорожью: погибли два человека, есть пострадавшие

По словам чиновника, в результате прицельных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на правобережье Запорожья и в отдельных громадах Запорожского района.

"В результате атак более 53 тысяч абонентов - правый берег Запорожья и частично Запорожский район - обесточены", - сообщил председатель ЗОВА

 

 

 

Удары по энергетике

В последнее время враг целенаправленно бьет по энергетическим объектам, пытаясь спровоцировать масштабные перебои со светом и усложнить жизнь гражданского населения.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, ситуация в энергетике остается очень сложной, поэтому графики отключений света могут ухудшиться. Одной из причин является значительный дефицит генерации электроэнергии.

Самая сложная ситуация остается в Киеве, поскольку россияне сильно повредили столичные ТЭЦ. В частности, в ночь на 3 февраля оккупанты ударили по Дарницкой ТЭЦ, она была практически полностью разрушена.

Кстати, из-за постоянной угрозы повторных ударов энергетики вынуждены работать в ограниченном режиме и выходить на поврежденные участки только тогда, когда это позволяет ситуация с безопасностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в Украине