Росія цілий день прицільно атакує Запоріжжя, частина міста без світла

Удари по енергетиці

Останнім часом ворог цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах, намагаючись спровокувати масштабні перебої зі світлом і ускладнити життя цивільного населення.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ситуація в енергетиці залишається дуже складною, тому графіки відключень світла можуть погіршитися. Однією з причин є значний дефіцит генерації електроенергії.

Найскладніша ситуація залишається в Києві, оскільки росіяни сильно пошкодили столичні ТЕЦ. Зокрема, в ніч на 3 лютого окупанти вдарили по Дарницькій ТЕЦ, вона була практично повністю зруйнована.

До речі, через постійну загрозу повторних ударів енергетики вимушені працювати в обмеженому режимі та виходити на пошкоджені ділянки лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація.