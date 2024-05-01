ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия тестирует в Украине ракеты для КНДР, как иранские "Шахеды", - Spravdi

Москва, Среда 01 мая 2024 15:15
UA EN RU
Россия тестирует в Украине ракеты для КНДР, как иранские "Шахеды", - Spravdi Фото: Россия тестирует в Украине ракеты для Северной Кореи (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия тестирует на войне против Украины ракеты для Северной Кореи. Ранее РФ тестировала для Ирана "Шахеды", которые затем применили против Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Spravdi.

Отмечается, эксперты ООН подтвердили, что Россия 2 января ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11.

Северная Корея находится под международными санкциями, установленными Советом Безопасности ООН за запугивание соседей ракетными атаками. Таким образом, приобретение Россией северокорейских ракет является грубым нарушением санкционного режима.

Более того, Россия наложила вето на продление с мая мандата группы экспертов ООН, следившей за соблюдением санкций против КНДР. То есть Москва пытается скрыть факты сотрудничества с КНДР и пренебречь международными обязательствами.

"Россия тестирует для КНДР ее ракеты в Украине так же, как тестировала для Ирана "Шахеды" - перед тем как их применили против Израиля", –-говорится в сообщении.

Сотрудничество России и КНДР

Следует отметить, что в конце прошлого года стало известно, что Россия закупила северокорейские баллистические ракеты. Уже 2 января Москва ударила по Харькову ракетами северокорейского производства.

По данным украинской разведки, КНДР также предоставила России около миллиона артиллерийских снарядов.

Украинские правоохранители зафиксировали по меньшей мере 24 факта использования Россией ракет КНДР, а в США обеспокоены тем, что Украина стала полигоном для тестирования северокорейских ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Северная Корея Война в Украине Война России против Украины Ракеты
NEWS
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше