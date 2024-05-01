Россия тестирует в Украине ракеты для КНДР, как иранские "Шахеды", - Spravdi

Россия тестирует на войне против Украины ракеты для Северной Кореи. Ранее РФ тестировала для Ирана "Шахеды", которые затем применили против Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Spravdi.

Отмечается, эксперты ООН подтвердили, что Россия 2 января ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11. Северная Корея находится под международными санкциями, установленными Советом Безопасности ООН за запугивание соседей ракетными атаками. Таким образом, приобретение Россией северокорейских ракет является грубым нарушением санкционного режима. Более того, Россия наложила вето на продление с мая мандата группы экспертов ООН, следившей за соблюдением санкций против КНДР. То есть Москва пытается скрыть факты сотрудничества с КНДР и пренебречь международными обязательствами. "Россия тестирует для КНДР ее ракеты в Украине так же, как тестировала для Ирана "Шахеды" - перед тем как их применили против Израиля", –-говорится в сообщении.