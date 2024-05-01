Росія тестує в Україні ракети для КНДР, як іранські "Шахеди", - Spravdi
Росія тестує на війні проти України ракети для Північної Кореї. Раніше РФ тестувала для Ірану "Шахеди", які потім застосували проти Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій Spravdi.
Зазначається, що експерти ООН підтвердили, що Росія 2 січня вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11.
Північна Корея перебуває під міжнародними санкціями, які встановили Рада Безпеки ООН за залякування сусідів ракетними атаками. Таким чином придбання Росією північнокорейських ракет є грубим порушенням санкційного режиму.
Більше того, Росія наклала вето на продовження з травня мандату групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти КНДР. Тобто Москва намагається приховати факти співпраці з КНДР та знехтувати міжнародними зобов’язаннями.
"Росія тестує для КНДР її ракети в Україні так само, як тестувала для Ірану "Шахеди" - перед тим як їх застосували проти Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.
Співпраця Росії та КНДР
Варто зазначити, що наприкінці минулого року стало відомо, що Росія закупила північнокорейські балістичні ракети. Вже 2 січня Москва вдарила по Харкову ракетами північнокорейського виробництва.
За даними української розвідки, КНДР також надала Росії близько мільйона артилерійських снарядів.
Українські правоохоронці зафіксували щонайменше 24 факти використання Росією ракет КНДР, а в США стурбовані, що Україна стала полігоном для тестування північнокорейських ракет.
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