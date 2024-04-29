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В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову северокорейской ракетой, - Reuters

Понедельник 29 апреля 2024 22:41
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В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову северокорейской ракетой, - Reuters Иллюстративное фото: в ООН доказали использование Россией северокорейских ракет (missilethreat csis org)
Автор: Иван Носальский

В Организации Объединенных Наций подтвердили использование Россией северокорейских ракет серии Hwasong-11. В частности, их враг применял для удара по Харькову в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, в начале апреля трое наблюдателей за выполнением санкций ООН против Северной Кореи, которые запрещают импорт и экспорт военных технологий в КНДР, отправились в Украину для осмотра обломков ракеты. Они не нашли никаких доказательств того, что ракета была произведена в России.

"Такое местоположение, если ракета находилась под контролем российских войск, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", - написали наблюдатели в докладе, который есть в распоряжении у издания.

Также в докладе они уточнили, что информация Украины свидетельствует о том, что ракета была запущена с территории России.

Удар по Харькову ракетой КНДР

Напомним, 2 января этого года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

После этого спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии журналистам рассказал, что для атаки враг воспользовался ракетой северокорейского производства.

Военно-политический обозреватель группы "Інформаційний спротив" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина отмечал, что Россия могли использовать ракету KN-23.

Более детально о северокорейских ракетах - в материале РБК-Украина.

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