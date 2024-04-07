Армия США обеспокоена тем, что Украина стала полигоном для тестирования ракет КНДР
Армия США обеспокоена тем, что Украина стала полигоном для испытания северокорейских ракет. Это впервые КНДР может протестировать свои ракеты в реальных боевых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Тихоокеанской армией генерала Чарльза Флинна, которого цитирует Bloomberg.
"Я не думаю, что на моей последней памяти у северокорейской армии была такая лаборатория на поле боя, которую россияне позволили себе иметь в Украине", - сказал он.
Как отметил генерал, это дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и самим ракетам. США будут внимательно наблюдать за тем, как это будет развиваться
Флинн подчеркнул, что его и других командующих беспокоит то, какую информацию Северная Корея сможет узнать о своем оружии, "к которой они не имели бы доступа при отсутствии конфликта".
КНДР передала РФ оружие
Напомним, в декабре 2023 года в Белом доме заявили, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне применили уже по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства для обстрелов Украины.
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