Россия и Китай прибегают к масштабному противодействию проведению саммита мира, - Кулеба
Российская Федерация и Китай прибегают к масштабному противодействию проведению саммита мира: от дискредитации заседания до попыток убедить другие страны не участвовать во встрече.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебу во время пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.
"Чем сильнее противодействие, тем весомее инициатива. Если бы саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такого противодействия", - заявил Кулеба.
Министр отметил, что сегодня Китай и Россия прибегают к трем видам противодействия проведению заседания:
- дискредитация саммита мира. Пекин и Москва рассылают письма, а также делают заявления о том, что заседание якобы не имеет ценности;
- попытки убедить страны не участвовать в саммите;
- попытки убедить страны, которые уже согласились принять участие в заседании, посетить саммит на самом низком уровне.
"Противодействие масштабное. Но мы с партнерами создадим прецедент, когда саммит мира будет созван не на условиях агрессора или посредника, а на условиях устава Организации Объединенных Наций (ООН)", - добавил Кулеба.
По словам министра, подрывная работа ведется в:
- Азии;
- Африке;
- Южной Америке.
Саммит мира
Заседание пройдет с 15 по 16 июля на территории Швейцарии. Во время саммита поднимут вопрос украинской формулы мира, которая нацелена на приближение завершения полномасштабной войны в Украине на справедливых условиях. В настоящее время Киев имеет подтверждение от 106 стран мира по поводу участия во встрече.
Тем временем Китай отказался участвовать в заседании из-за того, что не было выполнено его "требование".
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