Некоторые государства стали помогать РФ в попытке сорвать Глобальный саммит мира, - Зеленский

Россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, проведение которого запланировано на 15-16 июня в Швейцарии, и пытается шантажировать с этой целью другие страны. Некоторые государства даже стали помогать Москве в этих намерениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии в Сингапуре.

В ходе выступления на пленарной сессии "Переосмысление решений для поддержания глобального мира и региональной стабильности" глава украинского государства отметил, что на сегодняшний день Украина имеет подтверждение 106 стран мира об участии в Саммите.

"И это на высоком уровне, уровне лидеров, представителей своих государств", - сказал он.

Вместе с тем сейчас РФ пытается сорвать запланированное мероприятие, для чего проводит соответствующую работу, не гнушаясь запугиваниями и шантажом, действуя во всех регионах, отметил Зеленский.

"Сегодня Россия пробует сорвать Саммит мира. И это правда... Что делает Россия - эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукцией. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику... Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", - высказался украинский президент.

Он отметил, что Кремль пытается не допустить проведение мероприятия, в котором будут подняты вопросы "даже не об оборонной помощи Украине, а просто о поддержке окончания войны, поддержке мира".

"И она срывает это. Работает во всех регионах. И сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира", - рассказал Зеленский.

В контексте реакции на такие намерения страны-агрессора он отметил, что сегодня мир "должен быть крепким, давить политически на Россию".

"Иначе остановить Путина (российского диктатора Владимира Путина, - ред.) невозможно, только политическая изоляция, сильная украинская армия, и разобраться всем странам мира до конца - не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право", - сказал Зеленский.

Глобальный саммит мира

Напомним, ранее ряд мировых лидеров уже подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в Женеве 15-16 июня. На предстоящем мероприятии будет обсуждаться предложенная президентом Украины "формула мира".

В целом Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран. РФ приглашение не получила.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин боится того, что может дать будущий Саммит мира в Швейцарии. Также в конце мая он заявил, что РФ угрожает участникам саммита мира дестабилизацией, однако это не помешает проведению саммита.

Детальнее о первом саммите мира в Швейцарии, который проведет Украина - читайте в нашем материале по этой ссылке.