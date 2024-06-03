Кулеба розповів, як Росія перешкоджає проведенню саміту миру

Російська Федерація вдається до масштабної протидії проведенню саміту миру: від дискредитації засідання до спроб переконати інші країни не брати участь у зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитра Кулебу під час пресконференції з естонським колегою Маргусом Тсахкною.

"Чим сильніше протидія, тим вагоміша ініціатива. Якби саміт миру був прохідною подією, то ми б не бачили такої протидії", - заявив Кулеба.

Міністр відзначив, що Росія вдається до трьох видів протидії проведенню засідання:

дискредитація саміту миру. Москва розсилає листи, а також роблять заяви про те, що засідання нібито не має цінності;

спроби переконати країни не брати участі в саміті;

спроби переконати країни, які вже погодились взяти участь у засіданні, відвідати саміт на найнижчому рівні.

"Протидія масштабна. Але ми з партнерами створимо прецедент, коли саміт миру буде скликаний не на умовах агресора чи посередника, а на умовах статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН)", - додав Кулеба.

За словами міністра, підривна робота ведеться в:

Азії;

Африці;

Південній Америці.

Саміт миру

Засідання пройде з 15 по 16 липня на території Швейцарії. Під час саміту порушать питання української формули миру, яка націлена на наближення завершення повномасштабної війни в Україні на справедливих умовах. Наразі Київ має підтвердження від 106 країн світу щодо участі у зустрічі.

Тим часом Китай відмовився брати участь у засіданні через те, що не було виконано його "вимоги".

Як раніше відзначав президент Володимир Зеленський, є країни, які допомагають Росії зірвати майбутній саміт миру у Швейцарії.