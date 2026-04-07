Россия и Китай "похоронили" резолюцию ООН об Ормузском проливе
В Совете Безопасности ООН провалилась резолюция по защите судоходства в Ормузском проливе после того, как против нее выступили Россия и Китай. Несмотря на то что текст существенно смягчили, Москва и Пекин все равно наложили вето.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Документ, который представил Бахрейн, поддержали 11 из 15 членов Совета Безопасности. Против проголосовали Россия и Китай, еще две страны воздержались.
"Проект резолюции не был принят из-за отрицательного голоса одного из постоянных членов Совета", - заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни.
Реакция США
Посол США в ООН Майк Уолц резко раскритиковал решение Москвы и Пекина. По его словам, Россия и Китай опустились до "нового дна", фактически став на сторону Ирана, тогда как блокирование Ормузского пролива уже мешает доставке медицинской помощи и поставке грузов в зоны гуманитарных кризисов в Конго, Судане и Газе.
"Никто не должен этого терпеть. Они держат мировую экономику под прицелом. Но сегодня Россия и Китай это терпели. Они стали на сторону режима, который стремится запугать страны Персидского залива, чтобы заставить их подчиниться, даже несмотря на то, что он жестоко обращается с собственным народом", - подчеркнул Волц.
Он также призвал "ответственные страны" присоединиться к США для обеспечения безопасности пролива, его защиты и сохранения открытым для законной торговли, гуманитарных грузов и свободного движения мировых товаров.
Реакция Франции
Франция со своей стороны выразила сожаление из-за провала резолюции. Посол Франции в ООН Жером Бонафон отметил, что ее целью было поддержать чисто оборонительные меры для безопасности пролива, не допустив дальнейшей эскалации.
В издании отметили, что Бахрейн существенно смягчил текст документа, пытаясь избежать вето. Из финальной версии убрали любое санкционирование применения силы и прямое упоминание об обязательном исполнении, оставив лишь призыв к государствам координировать оборонительные действия в соответствии с обстоятельствами.
Обновленный проект также предусматривал возможность сопровождения торговых и коммерческих судов и одобрял усилия, направленные на предотвращение попыток закрыть, блокировать или иным образом препятствовать международному судоходству через Ормузский пролив.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп вновь призвал Иран разблокировать проход кораблей через Ормузский пролив. В то же время он дал понять, что в случае отказа уже во вторник, 7 апреля, под удар могут попасть иранские энергетические объекты и мосты.
После этих заявлений появилась информация о попытке посредников продвинуть временное 45-дневное перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Однако впоследствии стало известно, что обе стороны отклонили это предложение.