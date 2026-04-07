Россия и Китай "похоронили" резолюцию ООН об Ормузском проливе

В Совете Безопасности ООН провалилась резолюция по защите судоходства в Ормузском проливе после того, как против нее выступили Россия и Китай. Несмотря на то что текст существенно смягчили, Москва и Пекин все равно наложили вето.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Документ, который представил Бахрейн, поддержали 11 из 15 членов Совета Безопасности. Против проголосовали Россия и Китай, еще две страны воздержались.

"Проект резолюции не был принят из-за отрицательного голоса одного из постоянных членов Совета", - заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни.

Реакция США

Посол США в ООН Майк Уолц резко раскритиковал решение Москвы и Пекина. По его словам, Россия и Китай опустились до "нового дна", фактически став на сторону Ирана, тогда как блокирование Ормузского пролива уже мешает доставке медицинской помощи и поставке грузов в зоны гуманитарных кризисов в Конго, Судане и Газе.

"Никто не должен этого терпеть. Они держат мировую экономику под прицелом. Но сегодня Россия и Китай это терпели. Они стали на сторону режима, который стремится запугать страны Персидского залива, чтобы заставить их подчиниться, даже несмотря на то, что он жестоко обращается с собственным народом", - подчеркнул Волц.

Он также призвал "ответственные страны" присоединиться к США для обеспечения безопасности пролива, его защиты и сохранения открытым для законной торговли, гуманитарных грузов и свободного движения мировых товаров.

Реакция Франции

Франция со своей стороны выразила сожаление из-за провала резолюции. Посол Франции в ООН Жером Бонафон отметил, что ее целью было поддержать чисто оборонительные меры для безопасности пролива, не допустив дальнейшей эскалации.

В издании отметили, что Бахрейн существенно смягчил текст документа, пытаясь избежать вето. Из финальной версии убрали любое санкционирование применения силы и прямое упоминание об обязательном исполнении, оставив лишь призыв к государствам координировать оборонительные действия в соответствии с обстоятельствами.

Обновленный проект также предусматривал возможность сопровождения торговых и коммерческих судов и одобрял усилия, направленные на предотвращение попыток закрыть, блокировать или иным образом препятствовать международному судоходству через Ормузский пролив.