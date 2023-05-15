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Россия и Иран расширили сотрудничество в торговле вооружением, - Кирби

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Россия, Понедельник 15 мая 2023 20:43
Россия и Иран расширили сотрудничество в торговле вооружением, - Кирби Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, США видят все большее число признаков расширения сотрудничества России и Ирана. Такое их взаимодействие поможет Москве продолжить войну в Украине, а также будет представлять угрозу для соседей Ирана.

В рамках сотрудничества Иран оказывает России беспилотники одностороннего действия. Предварительно с начала августа 2022 года РФ получила их более 400.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси.

CNN сообщало, что атакующие Украину БПЛА Shahed-136 созданы на украденных западных технологиях.

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