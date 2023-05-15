Россия и Иран расширили сотрудничество в торговле вооружением, - Кирби
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, США видят все большее число признаков расширения сотрудничества России и Ирана. Такое их взаимодействие поможет Москве продолжить войну в Украине, а также будет представлять угрозу для соседей Ирана.
В рамках сотрудничества Иран оказывает России беспилотники одностороннего действия. Предварительно с начала августа 2022 года РФ получила их более 400.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси.
CNN сообщало, что атакующие Украину БПЛА Shahed-136 созданы на украденных западных технологиях.
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