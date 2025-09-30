ua en ru
Россия своими провокациями пытается отвлечь ЕС от Украины, - премьер Эстонии

Копенгаген, Вторник 30 сентября 2025 22:44
UA EN RU
Россия своими провокациями пытается отвлечь ЕС от Украины, - премьер Эстонии Фото: Кристен Михал, премьер Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия при помощи провокаций с нарушением воздушного пространства стран НАТО хочет отвлечь внимание Европы от помощи Украине.

Об этом заявил премьер Эстонии Кристен Михал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

"Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) хочет, чтобы мы говорили о себе, а не об Украине, не о помощи Украине, не о том, как вытеснить Россию из Украины", - отметил Михал.

Михал выразил надежду, что неформальній саммит ЕС в Копенгагене станет сильным сигналом "единства и решимости поддерживать Украину и не позволять отвлекать себя от главной темы - проблемы с Россией".

Он призвал коллег по Евросоюзу поддержать новое предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования кредита Украине на 140 млрд евро.

"Россияне - агрессоры, они убивают невинных людей, мирных жителей. Они наносят ущерб, и именно они должны платить", - подчеркнул премьер.

Михал отметил, что агрессия Путина оказалась "просчетом", так как подтолкнула Европу к серьезному усилению обороны перед лицом надвигающейся угрозы.

"Европа сейчас гораздо сильнее, чем шесть месяцев или год назад. Европа была мирным проектом без оружия. Теперь Европа будет мирным проектом, но с оружием", - отметил он.

Самолеты и дроны РФ в воздушном пространстве НАТО

Напомним, в сентябре российские ударные беспилотники нарушали воздушное пространство нескольких стран НАТО. Речь как минимум о Польше и Румынии.

Также сразу три российских истребителя МиГ-31 вторгались в воздушное пространство Эстонии. Они пролетали неподалеку от Таллина.

Евросоюз Российская Федерация Росавиация Война в Украине Дрони
