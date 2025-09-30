ua en ru
Головна » Новини » Політика

Росія своїми провокаціями намагається відволікти ЄС від України, - прем'єр Естонії

Копенгаген, Вівторок 30 вересня 2025 22:44
Росія своїми провокаціями намагається відволікти ЄС від України, - прем'єр Естонії Фото: Крістен Міхал, прем'єр Естонії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія за допомогою провокацій із порушенням повітряного простору країн НАТО хоче відвернути увагу Європи від допомоги Україні.

Про це заявив прем'єр Естонії Крістен Міхал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

"Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) хоче, щоб ми говорили про себе, а не про Україну, не про допомогу Україні, не про те, як витіснити Росію з України", - зазначив Міхал.

Міхал висловив сподівання, що неформальний саміт ЄС у Копенгагені стане сильним сигналом "єдності та рішучості підтримувати Україну і не дозволяти відволікати себе від головної теми - проблеми з Росією".

Він закликав колег по Євросоюзу підтримати нову пропозицію Єврокомісії використовувати заморожені російські активи для фінансування кредиту Україні на 140 млрд євро.

"Росіяни - агресори, вони вбивають невинних людей, мирних жителів. Вони завдають шкоди, і саме вони мають платити", - наголосив прем'єр.

Міхал зазначив, що агресія Путіна виявилася "прорахунком", оскільки підштовхнула Європу до серйозного посилення оборони перед обличчям загрози, що насувається.

"Європа зараз набагато сильніша, ніж шість місяців або рік тому. Європа була мирним проектом без зброї. Тепер Європа буде мирним проектом, але зі зброєю", - зазначив він.

Літаки і дрони РФ у повітряному просторі НАТО

Нагадаємо, у вересні російські ударні безпілотники порушували повітряний простір кількох країн НАТО. Йдеться щонайменше про Польщу та Румунію.

Також одразу три російські винищувачі МіГ-31 вторгалися в повітряний простір Естонії. Вони пролітали неподалік від Талліна.

